Женская сборная Украины по волейболу в 2026 году сможет дебютировать в розыгрыше Лиги наций, что, напомним, удалось в этом году мужской национальной команде.

Женская сборная Украины повторила рекорд волейбольной Золотой Евролиги по титулам – ВИДЕО

Украинки в мировом рейтинге занимают 15-е место – являются лучшими среди сборных, которые ранее в турнире участие не принимали. Опередить "сине-желтых" могла команда Пуэрто-Рико, если бы в финале Norceca Final Four Women переиграла команду Мексики без тай-брейка. А судьбу встречи решила именно доигровка. Таким образом, сборная Пуэрто-Рико осталась в рейтинге на 18-й позиции и ее уже не улучшит.

Команда Украины, занимая 15-е место, имеет 192,10 балла. Лидирует в мировом рейтинге сборная Италия (460,37), за которой следуют Бразилия (429,18), Польша (357,72), Китай (353,35) и Япония (352,16).

Женская сборная Украины по волейболу недавно выиграла Золотую Евролигу сезона-2025. Она в финале переиграла команду Венгрии в четырех сетах.

Женская сборная Украины победила Венгрию и завоевала чемпионство в Золотой Евролиге по волейболу