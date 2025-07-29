"Сине-желтые" могут дебютировать на престижном турнире в 2026 году.

Женская сборная Украины получила официальное приглашение от FIVB для участия в Лиге наций, сообщает ФВУ. Наши спортсменки попадут на турнир, как команда с самым высоким рейтингом среди тех, которые не принимали участия в нынешней Лиге наций.

Лидер сборной Украины по волейболу пропустит чемпионат мира-2025 – известна причина

Федерация волейбола Украины должна подтвердить участие национальной сборной в турнире до 30 июля. В волейбольной Лиге наций принимают участие 18 лучших команд мира, женская команда "сине-желтых" впервые в истории сыграет на этом турнире. В 2025 году в Лиге наций дебютировала мужская сборная Украины, заняв 9-е место.

Напомним, в 2025 году украинки во второй раз в истории выиграли Золотую Евролигу. В Лиге наций подопечные Якоба Глушака заменят сборную Кореи, которая заняла последнее место в последнем розыгрыше турнира.

Сборная Украины потерпела четвертое поражение на Евроволее U-16 – "сине-желтые" практически потеряли шанс на полуфинал