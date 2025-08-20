Штаб сборной команды Украины по волейболу среди женщин во главе с Якубом Глушаком объявил состав подопечных на чемпионат мира 2025 года, в который вошли 14 волейболисток.

Состав женской сборной Украины на ЧМ-2025:

Связующие: Дарья Шаргородская (Жетысу Казахстан), Станислава Парфенова (Буковинка)

Диагональные: Анастасия Крайдуба (Заон Греция), Анна Артышук (Пальмберг Германия)

Доигровщицы: Александра Миленко (Динамо Бухарест Румыния), Андриана Павлик (Буковинка), Валерия Нудьга (Заон Греция), Мария Капланская (Слован Братислава Словакия)

Центральные блокирующие: Полина Герасимчук (Буковинка), Диана Мелюшкина (Бешикташ Турция), Ульяна Котар (Мюлуз Франция), Светлана Дорсман (Девелопрес Польша)

Либеро: Кристина Немцева (Радомка Польша), Алика Луценко (Вроцлав Польша).

Женская сборная Украины возвращается на чемпионат мира – она будет выступать во второй раз после первого раза в 1994 году.

На групповом этапе мундиаля будет восемь квартетов по четыре команды. Украинская сборная в группе Н сыграет с командами Сербии (23 августа, 16:30 по киевскому времени), Японии (25 августа, 13:00) и Камеруна (27 августа, 16:30). Чтобы попасть в плей-офф, надо финишировать в топ-2 квартета.

