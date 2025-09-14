Женская сборная Украины по пляжному футболу и команда Польши провели матч за третье место в Суперфинале Евролиги-2025. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Евролига-2025 по пляжному футболу, женщины, Суперфинал, Матч за 3 место

Украина – Польша – 3:3 (4:3 по пенальти)

Голы: Шульга, 3, Бавзенюк, 11, Юрасова, 21 – Судик, 2, Ялоха, 18, 24

Украина не смогла выйти в финал Суперфинала Евролиги-2025 по пляжному футболу среди женщин – одного гола оказалось мало

Женская сборная Украины по пляжному футболу завершила выступления в Суперфинале Евролиги-2025 на пьедестале. В поединке за третье место сине-желтые в напряженной борьбе одолели сборную Польши – основное время завершилось ничьей 3:3, а в серии пенальти украинки были более точными – 4:3.

Польки открыли счет уже на второй минуте, однако подопечные Юрия Клименко быстро восстановили равновесие. Анна Шульга отличилась на 3-й минуте, а незадолго до первого перерыва Ирина Бавзенюк вывела украинскую команду вперед.

Во втором периоде соперницы обменялись результативными ударами. Полячки забили дважды, однако Маргарита Юрасова сумела сравнять счет. Судьба матча решалась в серии послематчевых пенальти, где украинки проявили хладнокровие и одержали победу 4:3.

Этот успех позволил нашей команде завоевать бронзовые награды турнира. Напомним, в групповом этапе украинки победили Италию (4:2) и уступили Испании (2:4). В полуфинале сине-желтые не справились с Португалией (1:3), но сумели реабилитироваться в игре за третье место.

Украина отказалась от борьбы за бронзу Евролиги по пляжному футболу – принято официальное решение