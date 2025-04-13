Женские сборные Украины и Чехии в двухматчевом противостоянии определили судьбу путевки на чемпионат мира-2025.

Квалификация на женский чемпионат мира-2025, 2-й этап, ответный матч

Украина – Чехия – 27:26 (первый матч – 19:35)

Женская сборная Украины одолела Чехию в номинально домашней игре на Jonavos Sporto Arena в Литве. Отметим, что первый тайм завершился со счетом 11:15 в пользу чешек, но украинки во второй половине сумели переломить ход игры.

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Впрочем, этого для получения путевки на ЧМ-2025 оказалось мало – Чехия разбила Украину в первой игре со счетом 35:19. Поэтому ближайшие официальные матчи сборная Украины проведет в октябре 2025 года против Швеции и Сербии в отборе на Евро-2026.

Напомним, что накануне сборная Украины осталась без тренера – должность покинул Борис Чижов. Решение приняли по результатам выступлений на чемпионате Европы-2024 и в мартовских контрольных матах национальной команды.

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