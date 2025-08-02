Украина встретилась с Великобританией в первом матче предварительного раунда Евробаскета. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Женский Евробаскет U-20, дивизион B, группа B, предварительный раунд

Великобритания – Украина – 53:74 (14:24, 10:15, 14:19, 15:16)

Сборная Украины по баскетболу объявила состав на женское Евро U-20 – в заявку попало 6 легионерок

Украинская сборная U-20 начала женский Евробаскет с победы над командой Великобритании. Наши девушки перестреляли соперниц в каждой четверти и уверенно победили с общим счетом 74:53.

Следующий матч украинки проведут против сборной Ирландии. Матч состоится уже 3 июля, старт – в 18:30 по киевскому времени. Две из трех команд группы выйдут в следующий раунд.

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