После завершения всех игр группового этапа сборная Украины узнала итоговое место на чемпионате Европы по баскетболу 3х3 – девятая позиция, сообщает ФБУ.

Евробаскет-2025: Германия сломила сопротивление Португалии в 1/8 – финальная четверть была сокрушительной

Стоит отметить, что украинкам не удалось попасть в четвертьфинал: сначала уступили Франции 16:20, а затем проиграли Азербайджану 14:21. Но из-за того, что Украина стала командой, набравшей больше всего очков среди команд, которые уже вылетели, – 30. Именно благодаря этому ей удалось занять девятую позицию.

Интересно, что сборная Украины по баскетболу 3х3 третий раз подряд завершила в топ-10 чемпионата Европы. Добавим, что в 1/4 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 3х3 сыграют Нидерланды, Франция, Испания, Германия, Польша, Венгрия, Литва и Азербайджан. Награды они разыграют сегодня, 7 сентября.

Евробаскет-2025: сенсационное поражение Сербии от Финляндии, Литва победила Латвию в балтийском дерби