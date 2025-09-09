Женская сборная Испании по теннису сделала изменение в заявке на игру против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Лейре Ромеро Гормас заменит Нурию Паррисас Диас в составе сборной Испании по теннису.
Нурия Паррисас Диас (WTA № 144) получила травму и не сыграет на Кубке Билли Джин Кинг против сборной Украины, сообщает BTU.
34-летнюю испанку заменит Лейре Ромеро Гормас, которая занимает 125-е место в мировом рейтинге WTA.
Четвертьфинальный матч между Украиной и Испанией состоится 17 сентября в городе Шэньчжэнь (Китай). Украина впервые в своей истории будет играть в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.
