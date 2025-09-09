Лейре Ромеро Гормас заменит Нурию Паррисас Диас в составе сборной Испании по теннису.

Нурия Паррисас Диас (WTA № 144) получила травму и не сыграет на Кубке Билли Джин Кинг против сборной Украины, сообщает BTU.

Экс-вторая ракетка мира объявила о возвращении на корт – она будет соперницей сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг

34-летнюю испанку заменит Лейре Ромеро Гормас, которая занимает 125-е место в мировом рейтинге WTA.

Четвертьфинальный матч между Украиной и Испанией состоится 17 сентября в городе Шэньчжэнь (Китай). Украина впервые в своей истории будет играть в финальной части Кубка Билли Джин Кинг.

