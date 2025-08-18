Екатерина Усик рассказала об американской журналистке Рэйчел Скотт, которая заставила кремлевского убийцу Путина нервничать во время встречи на Аляске.

Мир продолжает выражать свое возмущение после встречи Дональда Трампа с Путиным на Аляске. Екатерина Усик, жена легендарного украинского боксера, отметила единственный положительный момент во встрече президентов США и РФ.

Усик призвал Трампа завершить войну в Украине, отправив Путина "в нокаут" при встрече

"Это Рэйчел Скотт, старший политический корреспондент в ABC News. Именно она была единственной, кто задал вопрос х*йлу об убийствах украинцев и именно она заставила его нервничать и притворяться глухим", – написала Екатерина Усик в своем Instagram.

Напомним, что Александр Усик призвал Дональда Трампа "отправить в нокаут" Путина во время встречи. Но американский президент не просто тепло встретил кремлевского диктатора и военного преступника, но и начал настаивать после этой встречи на том, чтобы Украина пошла на уступки РФ. Лидеры ЕС уже осудили такую стратегию Трампа.

Харлан откровенно прокомментировала встречу Трампа и Путина: "Мир сошел с ума"