Игрок сборной Украины по футзалу Николай Микитюк сообщил о рождении двойни. Спортсмен поделился фотографией с женой и детьми в своем Facebook.

"23.09.2025. Самый счастливый день в нашей жизни! Спасибо, любимая, за то, что выдержала такую непростую беременность и подарила нам самое большое счастье", – написал Микитюк.

К слову, Николай Микитюк сейчас выступает за испанский клуб Рибера Наварра. Предыдущие два сезона футзалист играл за Кордобу. До переезда в Испанию Николай представлял ивано-франковский Ураган.

Микитюк становился бронзовым призером ЧМ-2024 и выходил в полуфинал ЧЕ-2022 в составе сборной Украины.

