“Сегодня все мы стремимся, чтобы голос Украины в мире был сильным и влиятельным, чтобы всюду на земле об истории украинской борьбы за жизнь знало как можно больше людей.

Это возможно, когда на международной арене к усилиям политиков и дипломатов приобщаются легенды Украины, известные в каждом уголке планеты. Одним из таких является наш абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Поклонник Путина из США заявил, что побил бы Усика: "Я не проигрывал никому"

Во время встречи с ним говорили именно об этом – о том, как усилить наши позиции, в частности в США, как не дать миру забыть о преступлениях России, как напоминать о ежедневных испытаниях украинского народа и ту отвагу, которую украинцы и украинки демонстрируют более 1256 дней войны.

Отдельно обсудили популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, поддержку и мотивацию детей, которые активно занимаются спортом. Работаем вместе для Украины, для свободы, ради мира", – написал Владимир Зеленский в Instagram.

Напомним, что на этой неделе Александр Усик впервые вернулся в Украину после блестящей победы в матче-реванше над Даниэлем Дюбуа.

Усик вернулся в Украину и встретился с президентом футбольного клуба