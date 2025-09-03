“Говорил с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Поздравил с избранием на должность, пожелал успеха и поблагодарил за поддержку Украины и украинских спортсменов и спортсменок со стороны МОК.

Президент МОК допустила участие россиян и белорусов в Олимпийских играх-2026

К сожалению, Россия продолжает свою агрессию и не делает никаких шагов к миру. Сейчас в мире нет большего разрушителя спортивной инфраструктуры и даже самих принципов олимпизма, чем российское государство. За время полномасштабной войны от российских ударов погибли более 600 украинских спортсменов и тренеров, были разрушены сотни наших спортивных объектов.

Каждое спортивное событие, до которого российское государство дотягивается, оно всегда пытается выкрутить в пользу своей государственной пропаганде, а это пропаганда ненависти и войны. Поэтому надо держать дистанцию между спортивным движением и этим российским злом. Говорили сейчас, в частности, о подготовке к зимней Олимпиаде-2026 в Италии. Не только мы в Украине, но и многие другие страны, защищающие жизнь, одинаково рассчитывают, что МОК сохранит принципиальную позицию, которая была во время Олимпиады в Париже и по агрессивной России, и по ее сообщнице Беларуси.

Мы готовы поделиться всей необходимой информацией. Буду рад видеть госпожу Кирсти в Украине", – сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

Напомним, что Кирсти Ковентри в этом году заменила на посту главы МОК Томаса Баха, который возглавлял эту организацию с 2013 года.

