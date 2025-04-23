ITF W75, Кьяссо, грунт, одиночный разряд, 1/16 финала

Катарина Завацкая (Украина, WTA №280) – Армони Тан (Франция, WTA №283) – 2:0 (6:3, 6:1)

Соперницы очень близко расположены в рейтинге WTA, имели ничью 1:1 в личных встречах, однако сегодня Завацкая была на голову сильнее.

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Украинка сразу сделала брейк и выиграла первый сет со счетом 6:3. После перерыва все было еще проще – разгром 6:1 завершил матч, который длился чуть больше часа. Завацкая сделала один эйс, 5 брейков и позволила себе 4 двойные ошибки. Катарина имеет серию из трех побед подряд.

В 1/8 финала соперницей украинки станет победительница пары Дебора Кьеза (Италия, №512) – Хулия Риера (Аргентина, №162).

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