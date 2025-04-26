ITF W75 Кьяссо (Швейцария), одиночный разряд, грунт. Полуфинал

Ханне Вандевинкел (Бельгия, WTA №206) – Катарина Завацкая (Украина, WTA №280) – 0:2 (2:6, 1:6)

Завацкая пробилась в полуфинал турнира в Швейцарии – украинка выиграла битву разгромных сетов

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в двух сетах уверенно разбила бельгийку Ханне Вандевинкел и вышла в финал турнира ITF W75 в Швейцарии.

В первом сете украинка не оставила и минимального шанса сопернице, выиграв со счетом 6:2. В следующей партии Завацкая даже улучшила результат, оформив 6:1 в решающем сете.

В финале Завацкая встретится с победительницей пары Юлия Грабер (Австрия, WTA №238) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн,WTA №159). Украинка может выиграть свой десятый одиночный титул ITF. Последнюю победу на турнирах ITF Завацкая одержала в итальянской Брешии в июне 2024 года.

Стародубцева оформила суперкамбэк с россиянкой и вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Мадриде