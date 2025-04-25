Катарина Завацкая продолжила свое победное шествие на турнире серии ITF W75 в швейцарском Кьяссо.

ITF W75, Кьяссо, грунт, одиночный разряд, четвертьфинал

Катарина Завацкая (Украина, WTA №280) – Сафо Сакеллариди (Греция, WTA №391) – 2:1 (1:6, 6:2, 6:1)

На путь украинки в полуфинал стояла гречанка Сафо Сакеллариди. Это был первый очный матч теннисисток в профессиональной карьере.

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Матч длился все три сета и почти 2 часа. Если уж кто-то получал преимущество, то забирал победу с разгромным счетом. К счастью, решающий сет был за Завацкой. Катарина 2 раза подала навылет, сделала 6 брейков и допустила 7 двойных ошибок.

В полуфинале Кьяссо соперницей украинки станет победительница пары Ханне Вандевинкел (Бельгия, WTA №206) – Катажина Кава (Польша, WTA №152).

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