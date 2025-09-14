Болотная нация продолжает подтверждать свое место на свалке истории. РФ официально дебютировала в дисциплине, которая ей больше всего подходит. Если к Олимпиадам и чемпионатам мира россиянам дорога закрыта из-за санкций и дисквалификации, то выход нашли в своем стиле – приняли участие в чемпионате мира по копанию могил.

"Допускают этих у**бков...": игрок сборной Украины по пляжному футболу подтвердил бойкот матча за бронзу Евролиги-2025

Как информирует The Telegraph, соревнования в этой прекрасной дисциплине состоялись 6 сентября на кладбище Альшовар в городе Сексард (Венгрия).

Правила – как для настоящих "атлетов": за два часа участники должны были выкопать могилу глубиной 1,6 м, шириной 0,8 м и длиной 2 м, а затем засыпать ее за 15 минут. Оценивали скорость и точность размеров. Награды – золотые, серебряные и бронзовые лопаты.

Победу одержала венгерская пара, которые справились за час 33 минуты и 20 секунд. Серебро и бронза также остались в Венгрии. А вот дебют России стал феерическим провалом: команду Новосибирского крематория ждало "почетное" последнее место.

Организаторы объяснили, что цель конкурса – поднять престиж профессии гробовщика. Но участие России выглядит символично: страна, которая копает себе политическую и спортивную яму, теперь официально соревнуется в этом виде "спорта". И если золото Олимпиад ей больше не светит, то лопата – это как раз то, что больше всего подходит российской сборной. Надеемся, что только в таких видах спорта мы и будем наблюдать страну-террориста.

Украинские биатлонистки могли остаться без олимпийского золота – россияне пытались подсыпать спортсменкам допинг