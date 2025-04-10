– Интересно, сколько зарабатывают игроки футзала. Достаточно для нормальной жизни?

– С большим футболом, конечно, не буду сравнивать. От зарплаты зависят требования к игроку, к его росту, соответствия игровой форме и тому подобное. Учитывая результаты, которые показывает сборная по футзалу, то зарплаты, видимо, не совсем справедливы.

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У нас немного достижений на клубном уровне. Потому что трудно привлекать хороших игроков, легионеров, чтобы чемпионат развивался. ХИТ в первом сезоне неплохо выступил в Лиге чемпионов, во втором – хуже. А надо заявлять о себе на международном уровне. Это, опять же, дает возможность показать себя, привлечь внимание международных компаний, – резюмировал Задорожный в интервью Sport24.ua.

Напомним, футзальная сборная Украины на ЧМ-2024 впервые в своей истории добыла медаль, разбив Францию (7:1) и завоевав бронзу. Для футбольной сборной максимумом остается четвертьфинал ЧМ-2006, после которого ни разу не удалось пройти хотя бы квалификацию на Мундиаль.