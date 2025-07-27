Ксандер Заяс (22-0, 13 КО) победил в бою Хорхе Гарсию (33-5, 26 КО) и стал чемпионом по версии WBO.

Пуэрто-риканский боксер Ксандер Заяс оформил свою очередную победу, одержав мексиканца Хорхе Гарсию в бою за звание чемпиона мира в среднем весе.

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Для обладателя пояса WBO это уже 22 победа подряд в карьере. При этом Заясу всего 22 года. Он стал самым молодым действующим чемпионом мира по боксу.

Бой длился все 12 раундов и лучшего бойца определяли судьи. Они единогласным решением отдали победу в матче именно Заясу.

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