Заяс эффектно оформил титул WBO, одолев Гарсию – ВИДЕО чемпионского поединка
13:22 - Читати українською
Ксандер Заяс (22-0, 13 КО) победил в бою Хорхе Гарсию (33-5, 26 КО) и стал чемпионом по версии WBO.
Пуэрто-риканский боксер Ксандер Заяс оформил свою очередную победу, одержав мексиканца Хорхе Гарсию в бою за звание чемпиона мира в среднем весе.
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Для обладателя пояса WBO это уже 22 победа подряд в карьере. При этом Заясу всего 22 года. Он стал самым молодым действующим чемпионом мира по боксу.
Бой длился все 12 раундов и лучшего бойца определяли судьи. Они единогласным решением отдали победу в матче именно Заясу.
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