Вице-президент Украинской федерации спортивной гимнастики считает виновными украинских спортсменов во главе с Олегом Верняевым в ситуации с бойкотированием предстоящего чемпионата Европы.

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Об этом Стелла Захарова заявила в комментарии для издания Чемпион.

"Мы не боимся. Это подрыв авторитета Украины. Если федерация что-то говорит, то пользуется фактами.

Хотелось бы просто услышать комментарий хотя бы от одного спортсмена, который подписывается там и сидит в Конча-Заспе, в чем виновата Захарова, которая всего лишь полтора года является вице-президентом. До этого был Сартинский 8 лет вице-президентом, главным тренером, главой технического комитета. За 8 лет развалено все в мужской гимнастике.

Почему-то у девочек у нас проблем вообще никаких нет. Скажите, пожалуйста, а когда мы нарушаем закон и принимаем допинг, и осуждены за допинг, почему об этом не говорится? По олимпийской хартии, этот спортсмен вообще считается изгоем, потому что это нечестным трудом завоевываются медали", – ответила Захарова.

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