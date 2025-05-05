Нападающий сборной Украины по хоккею Виктор Захаров стал лучшим бомбардиром команды на чемпионате мира в Дивизионе IA.

Украинская национальная команда после 18 лет отсутствия в элите чемпионата мира могла вернуться в нее, но стала лишь третьей в Дивизионе IA. В заключительной игре турнира подопечные Дмитрия Христича проиграли в основное время сборной Японии (2:3), однако нападающий сборной Украины Виктор Захаров отметился в матче голом, который помог ему установить исторический бомбардирский результат.

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Нападающий стал первым хоккеистом сборной в XXI веке, который забрасывал шайбу в каждом матче чемпионата мира. В общем, Захаров в пяти поединках ЧМ отметился шестью голами и двумя ассистами, став лучшим голеадором команды.

"Да, удивлен. Думаю, [личное выступление на ЧМ-2025] – это какой-то фантастический результат. Не могу это объяснить логически, просто так получилось.

Лично для меня в 31 год это фантастика. Не знаю, что будет дальше. Приятно, что так удалось сыграть и помочь команде", – признался Захаров в комментарии Суспільне Спорт.

Сборная Украины в предстоящем сезоне снова будет выступать в Дивизионе IA, поскольку заняла в этом году третье место. Две лучшие сборные турнира – Великобритании и Италии – стали обладателями путевок в элиту мирового хоккея.

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