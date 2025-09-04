Украинский боксер первого среднего веса (до 70 кг) Юрий Захареев быстро выбыл из ЧМ-2025, который проходит в Ливерпуле.

Сегодня, 4 сентября, в английском Ливерпуле стартовал чемпионат мира по боксу. Украинский боксер Юрий Захареев вылетел уже на старте престижного первенства.

Юрий уступил испанцу Бернарду Мартинезу. Все трое судей отдали победу сопернику украинца со счетом 30:27. Стоит отметить, что Захареев становился чемпионом мира среди любителей в 2021 году.

ЧМ-2025 продлится с 4 по 14 сентября. На соревнованиях, кроме Захареева участвует 20 представителей Украины.

