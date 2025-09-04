Украинский боксер неожиданно быстро вылетел с ЧМ-2025 – он выигрывал этот турнир в 2021 году
18:00 - Читати українською
Украинский боксер первого среднего веса (до 70 кг) Юрий Захареев быстро выбыл из ЧМ-2025, который проходит в Ливерпуле.
Сегодня, 4 сентября, в английском Ливерпуле стартовал чемпионат мира по боксу. Украинский боксер Юрий Захареев вылетел уже на старте престижного первенства.
"Усик – хороший танцор": Паркер высмеял скандальное видео украинского боксера с Дорофеевой
Юрий уступил испанцу Бернарду Мартинезу. Все трое судей отдали победу сопернику украинца со счетом 30:27. Стоит отметить, что Захареев становился чемпионом мира среди любителей в 2021 году.
ЧМ-2025 продлится с 4 по 14 сентября. На соревнованиях, кроме Захареева участвует 20 представителей Украины.
Умер легендарный тренер, который воспитал украинских чемпионов мира по боксу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter