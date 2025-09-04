Экс-чемпион Кит Турман пошутил над разницей в росте перед боем с обладателем титула WBC Себастьяном Фундорой.

Кит Турман (31-1, 23 КО) и Себастьян Фундора (23-1-1, 15 КО) провели традиционную дуэль взглядов перед предстоящим боем за титул чемпиона WBC в первом среднем весе. Настоящим хитом момента стала шутка Турмана – он стал на стул, чтобы выровнять разницу в росте с соперником.

Рост американца составляет 173 см, тогда как Фундора имеет впечатляющие 198 см. На контрасте это выглядело еще более эффектно, а сам Турман только улыбался, демонстрируя готовность к бою не только физически, но и психологически.

Фундора владеет титулом WBC с марта 2024 года, когда заменил травмированного Турмана и одержал победу над Тимом Цзю раздельным решением судей. Впоследствии Себастьян во второй раз встретился с австралийцем и одержал уверенную победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

Сам Турман вернулся на ринг в марте 2025 года после трехлетней паузы. В Сиднее он ярко нокаутировал Брока Джарвиса уже в третьем раунде, чем напомнил о себе после длительного отсутствия.

