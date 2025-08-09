Экс-тренер Елены Рыбакиной, Стефано Вуков, снова сможет выполнять свои профессиональные обязанности.

Стефано Вуков, бывший наставник представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, выиграл апелляцию после обвинений в "злоупотреблении властью и оскорбительном поведении", сообщает The Athletic.

31 января WTA дисквалифицировала хорватского тренера на год. Теперь Стефано Вуков обжаловал бан перед Ролан Гаррос и его апелляция была удовлетворена.

Несмотря на скандал Рыбакина поддержала связи с Вуковым и не соглашалась с дисквалификацией. Вероятно, что хорватский специалист сможет вернуться к тренировке экс-россиянки на US Open-2025.

