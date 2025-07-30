Тестирование на пол отныне является обязательным для участия в женских соревнованиях по легкой атлетике.

World Athletics, или бывшая Международная ассоциация легкоатлетических федераций – всемирная руководящая организация в легкой атлетике – сообщила о введении обязательного тестирования среди всех атлеток.

Магучих примет участие в финале Бриллиантовой лиги – украинка может повторить рекордное достижение

Норма вступит в силу с 1 сентября этого года. Она будет определять право спортсменок на участие в соревнованиях среди женщин. Они его получат только после прохождения уникального теста на ген SRY. Он определяет биологический пол. Проводят его с помощью мазка со щеки или через анализ крови.

Первым крупнейшим стартом, где будут действовать новая норма от World Athletics, станет чемпионат мира-2025 по легкой атлетике в Токио, старт которого запланирован на 13 сентября.

Олимпийская призерка потеряла ребенка – у женщины произошел выкидыш