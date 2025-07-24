Не успела пройти даже неделя после реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, как WBO официально объявила о начале переговоров о бое за чемпионский пояс между украинским боксером и новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, KO 24).

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"Обе стороны имеют 30 дней, чтобы достичь соглашения, иначе WBO перейдет к промоутерским торгам", – отметили в WBO.

Если Александр Усик откажется от защиты титул WBO, то пояс станет вакантным. В таком случае украинец во второй раз потеряет звание абсолютного чемпиона мира по боксу и останется с поясами WBA, IBF и WBC.

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