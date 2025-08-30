Всемирная боксерская организация отреагировала на сообщения в соцсетях, на которых Александр Усик танцует и играет в футбол.

WBO обязала абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика предоставить обновленное медицинское заключение, сообщает BoxingScene. В организации хотят, чтобы повторное обследование было проведено до понедельника.

Усик обвинен во лжи относительно травмы – тренер Паркера обратился к WBO

Ранее в сети появились видео, на которых Усик танцует и играет в футбол, после чего председатель чемпионского комитета WBO Луис Батиста Салас написал письмо адвокату украинца Джону Хорневеру.

"Обновленная медицинская информация должна быть детальной и исчерпывающей, а также должна подтверждать WBO текущее состояние здоровья господина Усика, прогноз, примерный срок выздоровления и любые другие медицинские доказательства, которые считаются релевантными.

Комитет не может допустить дальнейшей задержки или неопределенности без удовлетворительного разъяснения. Невыполнение этого требования не оставит комитету иного выбора, как принять соответствующие меры в соответствии с правилами и положениями WBO.

Аргументы, изложенные в петиции, подкрепленные предоставленными медицинскими документами, теперь могут быть поставлены под сомнение в свете этих новых событий. Визуальные материалы, кажется, противоречат медицинским рекомендациям и заявлениям команды Усика с просьбой приостановить период переговоров относительно обязательного поединка", – говорится в письме Саласа.

Напомним, WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера. Командам боксеров предоставили 30 дней для достижения соглашения, однако чемпион обратился к WBO с просьбой перенести переговоры из-за травмы спины.

