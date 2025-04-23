Боксер полусреднего веса (до 66,7 кг) Джарон Эннис (34–0, 30 КО) был повышен в статусе до суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.

После победы Энниса над литовцем Эймантасом Станионисом, американца было определено как обладателя основного титула WBA, сообщает сайт организации. Ранее чемпионом мира по версии WBA был Теренс Кроуфорд, который поднялся в высшую весовую категорию.

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Сейчас Джарон Эннис владеет тремя чемпионскими титулами – WBA, IBF и The Ring. В следующем поединке американец должен защищать титул против узбекского боксера Шахрама Гиясова, который является обязательным претендентом на пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации. В своем последнем бою Гиясов нокаутировал аргентинца Франко Окампо.

Стоит отметить, что на протяжении своей карьеры Джарон Эннис дважды встречался в ринге с украинцем Кареном Чухаджяном. Первый поединок между боксерами состоялся в январе 2023 года и завершился уверенной победой американца по очкам. Во втором бою, в ноябре 2024 года Эннис снова одолел своего соперника, однако в более конкурентном противостоянии.

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