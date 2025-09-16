"Если брать исключительно претендентов на золото, то у Украины главная претендентка на такую медаль – это Ярослава Магучих.

Но, по моему мнению, сейчас очень хорошо готов Дорощук. Я считаю, если он сможет на высоком психологическом уровне подойти к старту, то способен сделать сенсацию. Олег на завершающих этапах Бриллиантовой лиги выглядел очень убедительно. Он демонстрировал уверенные прыжки, что дает надежду верить в него. Впрочем, еще можно верить в какое-то чудо и надеяться, что оно произойдет в пользу украинской сборной. Конечно, здесь речь не о Магучих и Дорощуке", – рассказала Кревсун в эксклюзивном комментарии "Футбол 24+".

Олег Дорощук, напомним, вышел в финал чемпионата мира 2025 года в Токио в прыжках в высоту. Он показал результат 2,25 метра. А вот украинцы Вадим Кравчук и Дмитрий Никитин сквозь квалификацию не прошли и завершили свои выступления.

Финал в мужских прыжках в высоту начнется 16 сентября в 14:35 по киевскому времени.

