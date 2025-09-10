Пять встреч 2-го тура Экстра-лиги сезона-2025/26 состоялись 6 сентября.

Матч с 15 голами, победы ХИТа и Сокола – результаты 2-го тура чемпионата Украины по футзалу

Результаты всех матчей

Киев Футзал – Ураган – 9:6

Сухая Балка – Кардинал Авангард – 3:4

ХИТ – Любарт – 6:1

Тайр Эксперт – Атлетик Футзал – 2:6

Авалон – Сокол – 2:4

Лучшими игроками 2-го тура признаны:

Богдан Мещеряков (Атлетик Футзал) – совершил несколько важнейших сейвов еще тогда, когда у днепрян не было существенного преимущества в счете над Тайр Эксперт;

Кайо (Киев Футзал) – оформил первый хет-трик сезона в бешеной перестрелке с Ураганом;

Вадим Данилюк (Сокол) – начал камбэк против Авалона индивидуальным голом, после чего отдал два ассиста на Хамдамова и Гуля;

Андрей Ткачук (Ураган) – забил три мяча в ворота Киев Футзал, подарив надежду на волшебный камбэк с 7:3;

Артем Малиновский (Кардинал Авангард) – стал главным героем встречи с Сухой Балкой. Отдал результативные передачи на Горбулько и Волянюка и закрыл матч, реализовав выход один на один.

Киев Футзал и ХИТ попали в одну группу ЛЧ – известны все соперники украинских команд