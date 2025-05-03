Даниэль Дюбуа свято убежден, что должен был победить Александра Усика в первом поединке 26 августа 2023 года.

Британец и украинец вместе пришли на интервью к именитому журналисту Пирсу Моргану. Дюбуа в очередной раз начал настаивать, что его удар ниже пояса в пятом раунде прошлого боя был легальным, и рефери должен был отсчитывать нокдаун, а не давать Усику время на восстановление. Александр оклемался и деклассировал Даниэля техническим нокаутом в девятом раунде.

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Морган: Ты чувствуешь, что тебя тогда ограбили?

Дюбуа: Да, безусловно.

Морган: Ты считаешь, что тот удар в 5-м раунде был легитимным?

Дюбуа: Именно так, он прошел. Вы не видели, чтобы он хватался за яйца. Он упал, и это был чистый нокаут.

Морган: То есть ты думаешь, что ты его тогда нокаутировал?

Дюбуа: Да.

Напомним, реванш между боксерами состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе Уэмбли. Победитель станет новым абсолютным чемпионом в хевивейте.

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