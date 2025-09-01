Легендарный экс-хоккеист Доминик Гашек раскритиковал Папу Римского Льва XIV за его очередное заявление, в котором глава церкви подчеркнул, что "война в Украине продолжает сеять смерть", но не удосужился назвать виновником Россию.

"Ваше Превосходительство! Подобными заявлениями вы достигаете уровня Трампа в США и Орбана в Европе, двух крупнейших сторонников российского империализма и крупнейшего преступника в мире в настоящее время, Путина. Вы прекрасно знаете, что на Украину напали, и она защищается.

Украина защищает свою страну и всю Европу от российского империализма и терроризма. Если вы заинтересованы быть надежным человеком, тогда называйте вещи абсолютно точными и четкими. Возьмите для примера Папу Иоанна Павла II", – написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, легендарный чех после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину активно выступает против оккупантов и агитирует за запрет гражданам страны-террориста заниматься профессиональным спортом в цивилизованном мире.

