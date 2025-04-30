Как известно, 19 июля в Лондоне и стадионе Уэмбли состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (более 90,7 кг) между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. После официального объявления о реванше боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Усик объяснил, почему Дюбуа толкнул его на битве взглядов: "Готовился к этому 22 года"

На пресс-конференции представитель команды Усика, Сергей Лапин, сделал для Дюбуа подарок. Он передал британцу напечатанные правила бокса, где изображен силуэт человека и зоны, куда можно наносить удары в этом виде спорта. Это вызвало раздражение у Даниэля, который поблагодарил фразой: "Вы – скучные лохи".

Напомним, в первом поединке украинец нокаутировал соперника в девятом раунде, однако Дюбуа убежден, что у него украли победу. Британец считает, что отправил Александра в нокдаун, а рефери вместо того, чтобы отсчитать 10 секунд, засчитал удар ниже пояса и дал Усику время на восстановление.