Новым главным тренером стал Майк Салливан, сообщает пресс-служба клуба. По информации ESPN, Рейнджерс выписали специалисту контракт на 5 лет с самой большой зарплатой в истории НХЛ (предыдущий рекорд принадлежал Майку Бэбкоку, которому Торонто платил 6,25 млн долларов в год).

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Регулярка нынешнего сезона сложилась для обеих сторон неудачно. Рейнджерс после непопадания в плей-офф уволили Питера Лавиолетта, а Салливан из-за аналогичного фиаско разошелся с Питтсбургом. Американец выигрывал с Пингвинс два подряд Кубка Стэнли в свои дебютные сезоны (2016 и 2017 годы). Салливан уже работал в Рейнджерс ассистентом тренера, а теперь возвращается главным в надежде исправить ситуацию.

Напомним, что франшиза из Нью-Йорка является второй самой дорогой в НХЛ с оценкой в 3,5 млрд долларов. Больше только у Торонто (3,8 млрд).