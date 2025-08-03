Коко Гофф неожиданно рано завершила свое выступление на турнире WTA 1000 в Монреале.

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/8 финала

Коко Гофф (США, WTA № 2) – Виктория Мбоко (Канада, WTA № 85) – 0:2 (1:6; 4:6)

В отсутствие Соболенко первой сеяной была Хофф, однако американке не удалось оправдать этот статус. Вторая ракетка мира без особых шансов уступила хозяйке турнира Виктории Мбоко.

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Первый сет вообще был односторонним – 6:1 в пользу 85-го номера рейтинга WTA! После перерыва Гофф таки дала бой, но все равно проиграла 4:6 и попрощалась с Монреалем. Игра длилась чуть больше часа. 18-летняя Мбоко сделала 2 эйса и допустила 5 двойных ошибок.

В четвертьфинале сенсационная канадка сыграет против испанки Джессики Бузас Манейро (WTA № 51).

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