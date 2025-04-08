Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл итальянцу Маттео Берреттини в матче за путевку в 1/8 финала на турнире серии АТР 1000 в Монте-Карло.

Зверев, который был посеян под первым номером, (из-за чего пропустил первый круг соревнований) проиграл Маттео Берреттини в своем стартовом матче на турнире.

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Сам поединок длился 2 часа 27 минут со счетами 6:2, 3:6, 5:7 в трех сетах. Интересно, что эта встреча стала седьмой для соперников, а Берреттини одержал свою третью победу над немцем. В следующем раунде турнира Берреттини сыграет с победителем матча между Иржи Легечкой (28, Чехия) и Лоренцо Музетти (16, Италия). Зверев же не может выиграть более двух матчей на турнире, начиная с Australian Open 2025, где он дошел до финала.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия) (2 ракетка мира) – Маттео Берреттини (Италия) – 6:2, 3:6, 5:7

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