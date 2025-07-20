"Мы все сделали, чтобы не проходить дальше, поэтому здесь нечего оправдываться. Так получилось, что мы к этой неделе подошли в такой форме, не лучшей. Но будем двигаться дальше: у нас есть впереди чемпионат мира, будем к нему готовиться. Мы были немного эмоционально истощены в течение недели, в этом компоненте не хватило нам. Физически чувствовали себя хорошо.

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Матч против Канады? У нас на каждую команду есть своя тактика. Мы стараемся сделать все самое лучшее. Сегодня так же отдались на все 100, но этого было недостаточно. Не знаю, наверное, нервозность дала о себе знать. Для нас это была очень важная игра, для них – не решала ничего.

Да, на характере дожали во второй партии. В принципе, мы старались не ошибаться и делать свою работу, но в таких играх каждая команда делает лучшее, что может и на что сейчас способна. Такой результат – проиграли, и нечего оправдываться.

Третий сет и пять ошибок на подачах на "больше-меньше"? Мы проиграли, потому что не подавали свои подачи в очень ответственный момент. Думаю, все понимают: чтобы это сделать, надо иметь характер – возможно, немного некоторые игроки подсели. Это конец сета был, но мы должны были выигрывать его еще раньше. Должны были набирать очки, большую разницу создавать. Такой результат", – поделился Коваль в комментарии в комментарии Суспільному.

Напомним, сборная Украины после сенсационного поражения от Сербии проиграла еще и Канаде, оставшись без шансов на выход в финал восьми Лиги наций.

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