"Было очень сложно начинать жизнь с нуля. В США я прилетела, имея тысячу долларов запаса. Потому что я не рассчитывала попасть на другой конец света, когда ехала из Украины. Думала, что арендую квартиру и буду готовиться к боям. Некоторое время поживу в долг, а потом погашу его с гонораров. Но получилось так, что человек, который сделал мне приглашение, предложил еще и жилье бесплатно. Это помогло сэкономить деньги. И с этого начался мой автобизнес в Америке.

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Все началось с покупки колеса от мотоцикла Harley Davidson. Оно стоит нормальных денег. А тут кто-то через объявление хотел очень быстро продать. Я взяла и перепродала его дороже. И следующая покупка была машина за 300 долларов, которая стояла у кого-то в огороде 11 лет. Которая поросла бурьяном, увязла в землю, там вообще сгнила бензопомпа. За те 300 долларов купилась и машина. Почистилась, помылась, отремонтировалась и оперативно продалась. Потому что дешевые машины здесь расходятся очень быстро. Здесь очень много мексиканцев, которые любят такое покупать. Люди могут ездить без бамперов, с помятыми дверями – вид не важен. В других штатах так не разрешено, а здесь, в Нью-Мексико, проще. Главное – не нарушай.

Потом пошла машина подороже – за тысячу долларов с хвостиком. И так понемногу, понемногу набрали обороты: 2 машины, 3 машины. Сейчас у нас 8 машин на колесах. Покупаем, доводим до хорошей кондиции и продаем. В начале было очень тяжело, считала каждый доллар. Заходила в магазин и думала: "Ужас, хлеб по 40 гривен". Хотя сейчас уже и в Украине такая цена.

Еще расскажу о плюсах Америки. Если честно, здесь немного больше свободы чувствуется. И перспектив намного больше. Многие люди думают, что ты приедешь в США – и тебе посыплются деньги с деревьев. Конечно, так не есть. Здесь реально надо пахать. Но! Если ты работаешь и развиваешься, то за те же усилия, которые ты бы прилагал в Украине, здесь ты будешь иметь гораздо больше!

Сколько лет я жила в Украине, там я себе на квартиру не заработала. А здесь... Ну, я еще квартиры не купила, но просто собираю деньги на другие нужды. Здесь реально приобрести жилье за 2-3 года. А если взять кредит, то еще быстрее. Хотя я кредиты не беру. И, думаю, что не за горами то время, когда могу что-то приобрести", – рассказала Овчинникова в интервью Спорт24.

Напомним, 37-летняя спортсменка сейчас готовится к бою с Чаз Готти, который состоится 12 апреля в Альбукерке.

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