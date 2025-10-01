Фабио Уордли рассказал о своих ближайших планах и о желаниях.

Временный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом дивизионе Фабио Уордли (19–0–1, 18 КО) признался, чего ждет от ближайшего своего боя против новозеландца Джозефа Паркера.

"Для меня является огромной мотивацией потенциальный бой с Усиком. Это моя мечта – выйти против него на ринг и драться за титул чемпиона мира. Однако сначала нужно провести бой 25 октября против Паркера, а потом планировать следующий шаг.

Сейчас меня ждет самое сложное испытание в моей карьере. Джозеф – очень сильный соперник, который предоставил мне такую возможность. Я неоднократно просил своего промоутера Фрэнка Уоррена организовать мне громкий бой. Он понимал, что Усик сейчас недоступен и нашел самого сильного соперника на это время", – цитирует Уордли Sky Sports.

Поединок Уорлди – Паркер состоится 25 октября в Лондоне на арене О2. Победитель боя станет соперником абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика. Их поединок возможен в 2026 году.

