Немец Агит Кабаел поделился мнением о предстоящем мегафайте за абсолют в супертяжелом дивизионе.

Временный чемпион мира по версии WBC в хевивейте Агит Кабаел (26-0, 18 КО), не знающий в карьере неудач, оценил предстоящий поединок украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) против британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Усик против Дюбуа: онлайн-трансляция боя-реванша: онлайн-трансляция боя-реванша

"Первые 4-5 раундов будут очень важными в этом бою. Дюбуа очень опасен в первых пяти раундах, но Усик очень умный, с очень высоким боксерским интеллектом. Это будет очень интересный бой. Мой прогноз – Усик победит по очкам", – заявил Кабаел в комментарии BoxNation.

Реванш Усик – Дюбуа состоится вечером 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли. В августе 2023 года Александр выиграл первый бой у Даниэля техническим нокаутом в девятом раунде.

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