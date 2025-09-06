В Бразилии случилась трагедия на любительском турнире по футзалу. Как сообщает Nuevarioja, 31-летний вратарь Антонио Эдсон, известный на площадке под прозвищем Пиксе, умер после того, как получил сильный удар мячом в грудь.

Событие произошло 2 сентября в муниципалитете Аугусто Корреа, штат Пара, во время соревнований "Игры Недели Родины 2025". Голкипер отбил пенальти грудью, даже успел отпраздновать сейв, но сразу после этого упал на пол и потерял сознание.

Его оперативно доставили в больницу Сан-Мигель, однако врачи констатировали смерть игрока уже через несколько минут.

Это не первый подобный случай в футзале. В январе этого года 16-летний вратарь Эдсон Лопес Гама также погиб после удара мяча в грудь, но в этом случае оказание медицинской помощи затянулось почти на 11 часов. Еще один трагический эпизод произошел в 2017 году в Парагвае – тогда 17-летний Бруно Каньете умер после аналогичного инцидента.

