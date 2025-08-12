Канадский клуб Принс-Джордж Кугарс объявил о подписании украинского вратаря Александра Левшина. Клуб из Западной хоккейной лиги выбрал 19-летнего хоккеиста во втором раунде импорт-драфта CHL.

"Для меня невероятная честь быть избранным в престижную лигу WHL, и особенно важно присоединиться к клубу с такой богатой историей и преданными болельщиками", – цитирует Левшина пресс-служба Принс-Джордж Кугарс.

Прошлый сезон уроженец Харькова провел в составе Торонто Пэтриотс, который играет в Юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL). За эту команду украинец в среднем пропускал всего 2,43 за игру и имел процент отраженных бросков – 93,5%. Также Левшин был признан лучшим голкипером молодежного чемпионата мира в дивизионе 1В, а весной 2025 года игрок дебютировал за национальную сборную Украины.

