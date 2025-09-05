Екатерина Толстикова, врач функциональной медицины, аспирантка, основательница собственной Академии здоровья, призналась, что действующий чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик является для нее постоянным пациентом.

"Если честно, у меня стоимость услуг для спортсменов осталась на уровне 2019 года. Почему так? Я не знаю. Мне просто нравится с ними работать, и они являются моими постоянными пациентами. У меня нет такого, что если это какая-то величина, например, то надо стоимость ставить другую. Для меня все люди являются в первую очередь людьми и пациентами. А так как у нас сложились классные отношения, постоянные отношения, дружеские, и мне нравится там работать и нравится коллектив, то это мое мнение и решение – не менять ничего.

Поэтому это даже дешевле, чем сейчас у меня стоит консультация. Но мнения и слухи о таком есть – они ходят, что я заработала не знаю сколько. На самом деле, если бы это было так – наверное, я бы уже купила себе дом, квартиру или еще что-то. Или, может, просто проинвестировала бы в какой-то новый продукт.

Сейчас такого нет. Он является таким же обычным пациентом, как все другие пациенты, которые у меня когда-то были, и поэтому у меня стоимость услуг для них осталась такая же", – рассказала Толстикова в интервью.

