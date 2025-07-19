"Нечего комментировать. Без желания бороться и без борьбы ни о какой усталости и говорить не нужно. Не было никакой усталости. Потерянный матч, вот и все. Это был один из важнейших матчей.

"Нет слов": капитан сборной Украины по волейболу отреагировал на поражение от друзей России в Лиге наций

Не скажу, что перед игрой не хватало настроя. Вроде все было в порядке. Но как только мы вышли играть, у меня было такое впечатление, что мы не вышли бороться. Мы вышли и рассчитывали, что нам просто так кто-то матч отдаст. Но этого не произошло – соперник непростой", – поделился Тупчий в комментарии Суспільному.

Напомним, сборная Украины неожиданно проиграла Сербии в матче волейбольной Лиги наций (0:3). Сербы благодаря этой победе прервали серию из 8-ми поражений, а Украина потеряла шестую строчку и ухудшила шансы на выход в плей-офф.

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