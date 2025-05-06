Бывший американский боксер Шейн Мосли решил вернуться на ринг в возрасте 53-х лет.

Экс-боксер Шейн Мосли (49–10–1, 41 КО) объявил, что возобновит карьеру.

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Легендарный экс-чемпион мира выйдет на ринг в возрасте 53 лет против ютубера Дэвида Куржала. Бой состоится 25 июля на лондонской арене Indigo at The O2.

Последний бой в профессиональной карьере Шейн Мосли провел в 2016 году, когда уступил армянину Давиду Аванесяну по решению судей.

Однако 53-летний боксер активно поддерживает свою физическую форму и проводит выставочные бои. В сентябре 2024 года он даже получил трофей Celebrity Boxing World, победив Боба Кофрота.

Former three-weight world champion Shane Mosley will return to the ring for the first time in over nine years on July 25th in London when he takes on influencer boxer and action movie star David Kurzhal



Victor Ortiz will appear on the undercard which will include former… pic.twitter.com/Iy5UN4mex8 — IFL TV (@IFLTV) May 6, 2025

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