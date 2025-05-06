Возвращение в бокс в 53 года – легендарный экс-чемпион мира готовится к бою со звездой Youtube
Бывший американский боксер Шейн Мосли решил вернуться на ринг в возрасте 53-х лет.
Экс-боксер Шейн Мосли (49–10–1, 41 КО) объявил, что возобновит карьеру.
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Легендарный экс-чемпион мира выйдет на ринг в возрасте 53 лет против ютубера Дэвида Куржала. Бой состоится 25 июля на лондонской арене Indigo at The O2.
Последний бой в профессиональной карьере Шейн Мосли провел в 2016 году, когда уступил армянину Давиду Аванесяну по решению судей.
Однако 53-летний боксер активно поддерживает свою физическую форму и проводит выставочные бои. В сентябре 2024 года он даже получил трофей Celebrity Boxing World, победив Боба Кофрота.
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