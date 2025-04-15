Возвращение Тайсона Фьюри – Арум оценил минимальные шансы на камбэк Цыганского короля
Промоутер Боб Арум прокомментировал возможность возвращения Тайсона Фьюри в бокс после двух поражений подряд от Александра Усика.
“Если бы я делал ставки, то сказал бы, что он больше никогда не будет боксировать. У Марвина Хеглера была хорошая фраза: ”Богач, который засыпает в шелковой пижаме, не просыпается утром, чтобы бежать кросс“.
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Тайсон, как по мне, уже не хочет вставать утром, преодолевать нагрузки и проходить через все, что связано с тренировками. Особенно, когда ему это больше не нужно из-за финансового состояния", – цитирует Арума ESPN.
Добавим, что Фьюри провел 37 боев в своей профессиональной карьере. На его счету 34 победы, 2 поражения и 1 ничья. Единственные поражения Тайсон потерпел именно от Александра Усика. Ранее Фьюри уже возвращался в бокс после объявления о завершении карьеры в 2022 году.
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