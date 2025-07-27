Возвращение Кличко в бокс уже близко – в Кабаэла допустили бой с Владимиром и мечтают забрать пояса Усика
Менеджер Агита Кабаэла (26-0, KO 18) Спенсер Браун оценил возможность проведения боев временного чемпиона мира по версии WBC против украинских боксеров.
"Бой против Усика? Не думаю, что это будет возможно в этом году, но надеюсь, что произойдет в 2026-м.
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Возможен ли поединок Кабаэла против Владимира Кличко? Он хочет вернуться в бокс и снова драться. Он не обязан это делать, но он думает об этом.
Вы можете представить, сколько билетов может быть продано на бой между Агитом и Кличко? Это был бы замечательный поединок. Это действительно возможно", – заявил Спенсер Браун в интервью для Sport.de.
Напомним, что Владимир Кличко (64-5, KO 54) завершил карьеру после поражения Энтони Джошуа (28-4, KO 25) в 2017 году. 49-летний украинец неоднократно заявлял о желании вернуться на ринг и даже поехать на Олимпиаду.
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