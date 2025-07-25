Промоутерские компании Riyadh Season и Sela не хотят участвовать в организации чемпионского поединка между Александром Усиком и Джозефом Паркером.

Riyadh Season и Sela неинтересен бой абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером, утверждает Ring Magazine.

WBO официально обязала Усика начать переговоры о бое против претендента на один из поясов украинца

19 июля Усик, как известно, второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом хевивейта, нокаутировав в Лондоне британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде. WBO обязала Александра провести защиту титула в поединке против претендента Джозефа Паркера. Боксеры получили 30 дней, чтобы договориться. Если Усик сообщит об отказе от боя, то лишится чемпионского пояса WBO.

Riyadh Season and Sela are not interested in making a fight between Oleksandr Usyk and Joseph Parker, The Ring has learned. pic.twitter.com/1fOMS5FlXN — Ring Magazine (@ringmagazine) July 24, 2025

Экс-тренер легендарного Майка Тайсона назвал один бой Усика, который он не хотел бы увидеть