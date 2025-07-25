Возможный бой Усик – Паркер уже вызывает отказы – есть первые несогласные на его проведение
Промоутерские компании Riyadh Season и Sela не хотят участвовать в организации чемпионского поединка между Александром Усиком и Джозефом Паркером.
Riyadh Season и Sela неинтересен бой абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Александра Усика с временным чемпионом WBO Джозефом Паркером, утверждает Ring Magazine.
WBO официально обязала Усика начать переговоры о бое против претендента на один из поясов украинца
19 июля Усик, как известно, второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом хевивейта, нокаутировав в Лондоне британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде. WBO обязала Александра провести защиту титула в поединке против претендента Джозефа Паркера. Боксеры получили 30 дней, чтобы договориться. Если Усик сообщит об отказе от боя, то лишится чемпионского пояса WBO.
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