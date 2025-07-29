27-летний житель Лас-Вегаса Шейн Тамура совершил атаку на бизнес-центр, где расположена штаб-квартира НФЛ. Об этом сообщает CNN.

Трамп пригрозил заблокировать строительство стадиона, если клуб НФЛ не вернет старое название – его признали расистским

Известно о 5 погибших после нападения, включая преступника, который совершил самоубийство после инцидента. Это самая смертоносная стрельба в Нью-Йорке с 2000 года,

Полиция города установила, что Шейн Тамура был заядлым игроком в американский футбол и имел психические расстройства. Он оставил предсмертную записку, в которой выражал свое раздражение руководством Национальной футбольной лиги и обвинял их в своей травме головы.

Умер бывший боксер-чемпион в двух категориях – он пять лет боролся с болезнью