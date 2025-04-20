Британский пилот индийского и шведского происхождения Арвид Линдблад вписал свое имя в историю автоспорта.

В субботу, 19 апреля, в Джидде состоялась спринтерская гонка серии Формулы 2. Пилот команды Campos Racing Арвид Линдблад, воспитанник системы Ред Булл, стартовал шестым и сумел прийти к финишу вторым, сообщает официальный сайт Формулы 1.

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Рихард Версхор, который стал победителем, за немного был наказан стюартами и получил 5-секундный штраф. В результате, это отбросило его на четвертое место и позволило Линдбладу торжествовать.

Таким образом Арвид стал самым молодым победителем гонки в истории Формулы-2 – и тот момент ему исполнилось 17 лет и 243 дней.

Стоит отметить, что сегодня, 20 апреля, состоялся второй этап гонки, в котором Линдблад финишировал пятым.

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