Злоумышленники похитили 20 велосипедов у TotalEnergies во время участия команды в гонке Пуату – Шаранта, которая проходит во Франции, сообщает Road.

На Вуэльте произошло грандиозное ограбление – такие случаи уже являются нормой на велогонках

Похитители, которые действовали очень дерзко, несмотря на усиленную охрану, ограбили французскую команду TotalEnergies ночью.

Преступление произошло через несколько дней после того, как на веломногодневке Вуэльта произошло не менее грандиозное ограбление – у команды Team Visma | Lease a Bike было похищено 18 велосипедов, которые оцениваются в сумму 220 тысяч фунтов.

Как известно, год назад на Тур де Франк команда TotalEnergies также была ограблена. Она тогда потеряла велосипедов и снаряжения на сумму в 150 тысяч евро.

